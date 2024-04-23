Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Diario Sport, окружение уругвайского футболиста недовольно предложением «Барселоны» по новому контракту. По этой причине приближенные к Араухо люди могут убедить защитника покинуть «сине-гранатовых».

В этом сезоне 25-летний игрок принял участие в 34 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Араухо с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

29 апреля «Барселона» встретится дома с «Валенсией». Игра 33-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по мск.