«ПСЖ» может купить игрока «Барселоны» за 200 млн евро – у французов есть два козыря

«ПСЖ» всерьёз нацелен на осуществление трансфера талантливого вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, которому летом исполнится 17 лет. Сложно представить, что каталонцы продадут столь перспективного игрока, однако парижане имеют два козыря, о чём рассказывает Le Parisien.

Во-первых, «ПСЖ» может быть готов заплатить за Ямаля 200 миллионов евро. Столь высокий ценник является серьёзным аргументом, учитывая финансовые трудности «Барселоны».

Во-вторых, агентом Ямаля является Жорже Мендеш, который находится в хороших отношениях с боссами «ПСЖ» и работает с целым рядом игроков команды.