Похоже, ближайшим летом Френки де Йонг снова станет героем одной из трансферных саг. Слухи связывают 26-летнего нидерландца с целым рядом статусных клубов. При этом, как сообщает Relevo, сам де Йонг хочет остаться в «Барселоне». Однако клуб готов продать его, желая выручить за трансфер 60-70 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» готова сохранить де Йонга в команде только при условии согласия игрока на сокращение заработной платы.

За «Барселону» Френки де Йонг выступает с лета 2019 года после трансфера из «Аякса». В сезоне 2023/2024 нидерландец забил два гола в тридцати матчах.

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