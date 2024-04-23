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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» хочет переманить звёздочку из «Барселоны»

23 Апреля 2024 • 18:38 Комментировать

Европейские гранды строят планы на трансферное лето. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Le Parisien, одной из приоритетных целей «ПСЖ» на рынке является Ламин Ямаль. Речь идёт о восходящей звезде «Барселоны» - игрока называют будущим клуба.

Летом Ямалю исполнится 17 лет, его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Очевидно, что «ПСЖ» будет трудно провернуть трансфер талантливого футболиста. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ямаля в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль забил шесть голов и отдал восемь голевых передач в 44 матчах.

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