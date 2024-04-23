«ПСЖ» хочет переманить звёздочку из «Барселоны»

Европейские гранды строят планы на трансферное лето. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Le Parisien, одной из приоритетных целей «ПСЖ» на рынке является Ламин Ямаль. Речь идёт о восходящей звезде «Барселоны» - игрока называют будущим клуба.

Летом Ямалю исполнится 17 лет, его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Очевидно, что «ПСЖ» будет трудно провернуть трансфер талантливого футболиста. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ямаля в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль забил шесть голов и отдал восемь голевых передач в 44 матчах.