Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»

В конце января Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона, но в последние дни в прессе пишут о том, что молодой специалист передумал. Хави якобы открыт к идее продолжить работу.

В программе El Chiringuito TV прозвучала информация о том, что Хави гораздо ближе к тому, чтобы остаться в «Барселоны», чем к тому, чтобы уйти. По данным журналиста Хосе Альвареса, на этой неделе Хави встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. Именно на этой встрече должно решиться будущее Хави.

Отметим, что действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.

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