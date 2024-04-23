Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»

23 Апреля 2024 • 16:14 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

В конце января Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона, но в последние дни в прессе пишут о том, что молодой специалист передумал. Хави якобы открыт к идее продолжить работу.

В программе El Chiringuito TV прозвучала информация о том, что Хави гораздо ближе к тому, чтобы остаться в «Барселоны», чем к тому, чтобы уйти. По данным журналиста Хосе Альвареса, на этой неделе Хави встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой  и спортивным директором Деку. Именно на этой встрече должно решиться будущее Хави.

Отметим, что действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.

Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
16:14
Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»
15:40
Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги
10:29
«Барселона» не готова выкупить Фелиша, Хави не считает португальца одним из ключевых игроков
09:53
«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах 2
02:07
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема
22 Апреля
14:36
«Барселона» не собирается удовлетворять требования Хави 1
13:46
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 2
13:02
Хави открыт к тому, чтобы остаться в «Барселоне» 6
10:58
Журналист Хуанмарти – о Винисиусе: «Сложно быть более отвратительным»
10:47
Журналист Хота: «Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги» 6
10:10
Хави в скором времени может передумать уходить из «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Модрич высказался после победы над «Барселоной» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Быков оценил шансы «Локомотива» вытащить финальную серию Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
16:14 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги
13:50 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Надеюсь, «Челси» даст Почеттино время»
12:26 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в клуб из Ла Лиги
12:13 · Англия. Премьер-лига
Лунин может уйти из «Реала» в английский гранд
12:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не спешит давать гарантии Флику
12:00 · Англия. Премьер-лига
Жезус может перейти в испанский топ-клуб
10:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» прогрессирует в переговорах с Васкесом
10:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не готова выкупить Фелиша, Хави не считает португальца одним из ключевых игроков
10:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах 2
08:04 · Испания. Ла Лига
Хави повторил антирекорд «Барселоны» - последний раз такое было более 80 лет назад 2
07:38 · Испания. Ла Лига
Руаль назвал игрока «Реала», который удивил больше всего
07:14 · Испания. Ла Лига
Беллингем назвал причину снижения результативности в «Реале»
Все новости
Рекомендуем