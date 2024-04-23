Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Хеа может перейти в клуб из Ла Лиги

23 Апреля 2024 • 12:26 Комментировать
Бетис
...
Севилья
28.04 22:00

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за мадридский «Атлетико». По информации от Estadio Deportivo, в приглашении вратаря заинтересован «Бетис».

Напомним, де Хеа прошлым летом покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Испанский голкипер до сих пор не смог найти себе новый клуб и остаётся без работы.

Давид выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За этот срок вратарь выиграл с командой Английскую премьер-лигу, пару трофеев на внутренней арене и Лигу Европы, которую манкунианцы завоевали в 2017 году под руководством Жозе Моуринью.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Давид Де Хеа

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕТИС СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
12:26 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в клуб из Ла Лиги
12:13 · Англия. Премьер-лига
Лунин может уйти из «Реала» в английский гранд
12:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не спешит давать гарантии Флику
12:00 · Англия. Премьер-лига
Жезус может перейти в испанский топ-клуб
10:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» прогрессирует в переговорах с Васкесом
10:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не готова выкупить Фелиша, Хави не считает португальца одним из ключевых игроков
10:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах
08:04 · Испания. Ла Лига
Хави повторил антирекорд «Барселоны» - последний раз такое было более 80 лет назад 2
07:38 · Испания. Ла Лига
Руаль назвал игрока «Реала», который удивил больше всего
07:14 · Испания. Ла Лига
Беллингем назвал причину снижения результативности в «Реале»
03:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена 1 слухи
02:07 · Германия. Бундеслига
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема слухи
01:43 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале»
Все новости
Рекомендуем