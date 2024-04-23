Де Хеа может перейти в клуб из Ла Лиги

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за мадридский «Атлетико». По информации от Estadio Deportivo, в приглашении вратаря заинтересован «Бетис».

Напомним, де Хеа прошлым летом покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Испанский голкипер до сих пор не смог найти себе новый клуб и остаётся без работы.

Давид выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За этот срок вратарь выиграл с командой Английскую премьер-лигу, пару трофеев на внутренней арене и Лигу Европы, которую манкунианцы завоевали в 2017 году под руководством Жозе Моуринью.