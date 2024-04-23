«Барселона» не спешит давать гарантии Флику

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассчитывает на работу в каталонской «Барселоне». Ранее сообщалось, что немец входит в шорт-лист потенциальных преемников Хави Эрнандеса, который может покинуть команду в конце сезона.

Флик хочет, чтобы руководство каталонского гранда четко обозначило свою позицию. Тренер хочет начать планировать будущее на ближайшие годы. Однако «Барселона» не спешит давать гарантии специалисту, не считая его приоритетным вариантом.

Последним местом работы 59-летнего наставника была сборная Германии, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.