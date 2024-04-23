«Реал» прогрессирует в переговорах с Васкесом

Мадридский «Реал» прогрессирует в переговорах с правым защитником Лукасом Васкесом касательно нового контракта. По информации от журналиста Маттео Моретто, испанец вполне может остаться на «Сантьяго Бернабеу» как минимум ещё на один сезон.

Ранее сам Васкес сообщил, что сейчас не ведёт никаких переговоров по новому контракту, но на самом деле агент футболиста продуктивно общается с «Реалом» касательно продления. Напомним, действующее соглашение Лукаса с «королевским клубом» истекает по окончании сезона.

Васкес в последнем эль класико забил гол, заработал пенальти и отдал результативную передачу. Лукас помог «сливочным» одержать волевую победу 3:2.