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«Барселона» не готова выкупить Фелиша, Хави не считает португальца одним из ключевых игроков

23 Апреля 2024 • 10:29 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Каталонская «Барселона» определилась с планами на нападающего Жоау Фелиша, который выступает за команду на правах аренды из мадридского «Атлетико». По информации от Mundo Deportivo, главный тренер Хави Эрнандес не видит в португальце одного из ключевых игроков, поэтому «сине-гранатовые» пока не готовы выкупать Жоау на постоянной основе.

Как сообщает источник, «Барселона» может максимум продлить аренду Фелиша ещё на один сезон, но руководство «Атлетико» в настоящий момент намерено расстаться с португальцем на постоянной основе.

Отметим, что «матрасники» ранее требовали за Жоау в районе 80 миллионов евро, которые «Барселона» явно не готова заплатить.

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Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш ещё теги

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