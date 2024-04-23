Хави повторил антирекорд «Барселоны» - последний раз такое было более 80 лет назад

В центральном матче 32-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с мадридским «Реалом». «Сине-гранатовые» потерпели поражение на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:3.

Хави повторил антирекорд среди тренеров «Барселоны». Эрнандес – второй наставник в истории каталонского гранда, который проиграл «Реалу» четыре матча подряд. Ранее единственным специалистом, который показал такой результат, был Патрик О’Коннелл, возглавлявший команду с 1935 по 1940 год.

Ранее сообщалось, что Хави покинет «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.