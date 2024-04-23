Руаль назвал игрока «Реала», который удивил больше всего

Бывший форвард мадридского «Реала» Рауль поделился мнением о полузащитнике сборной Англии и «королевского» клуба Джуде Беллингеме.
«Джуд – игрок «Реала», который больше всех удивил меня в этом сезоне. Это очень зрелый футболист, такое впечатление, что он играет здесь всю свою карьеру. Беллингем может стать легендой клуба. Его сравнения с Зинедином Зиданом? Думаю, это неправильно. «Зизу» - легенда, а Джуд только начал творить историю. Для меня это разные игроки», - передает слова Рауля Mundo Deportivo.
Беллингем играет за «Реал» с лета 2023 года. В этом сезоне англичанин провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал десять ассистов.
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