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Беллингем назвал причину снижения результативности в «Реале»

23 Апреля 2024 • 07:14 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, с чем связано снижение его результативности во второй части сезона.

«Травма, которую я получил в матче с «Жироной», нарушила мой ритм. Это повлияло на моя игру, ведь в начале сезона я играл в каждой встрече. Мне нужно исправить некоторые моменты. Я адекватно принимаю критику в свой адрес», - передает слова англичанина El Espanol.

Джуд пополнил ряды мадридского гранда летом прошлого года. За его переход «королевский» клуб заплатил «Боруссии» 103 миллиона евро. В текущем сезоне Беллингем провел 36 поединков, записав на свой счет 21 гол и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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