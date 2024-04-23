Беллингем назвал причину снижения результативности в «Реале»

«Травма, которую я получил в матче с «Жироной», нарушила мой ритм. Это повлияло на моя игру, ведь в начале сезона я играл в каждой встрече. Мне нужно исправить некоторые моменты. Я адекватно принимаю критику в свой адрес», - передает слова англичанина El Espanol.