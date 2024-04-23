Беллингем назвал причину снижения результативности в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, с чем связано снижение его результативности во второй части сезона.
«Травма, которую я получил в матче с «Жироной», нарушила мой ритм. Это повлияло на моя игру, ведь в начале сезона я играл в каждой встрече. Мне нужно исправить некоторые моменты. Я адекватно принимаю критику в свой адрес», - передает слова англичанина El Espanol.
Джуд пополнил ряды мадридского гранда летом прошлого года. За его переход «королевский» клуб заплатил «Боруссии» 103 миллиона евро. В текущем сезоне Беллингем провел 36 поединков, записав на свой счет 21 гол и десять результативных передач.
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