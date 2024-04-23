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«Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена слухи

23 Апреля 2024 • 03:41 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

В «Барселоне» продолжают рассматривать кандидатуры потенциальных сменщиков Хави Эрнандеса.

Нынешний главный тренер «сине-гранатовых» вполне может пересмотреть своё решение об уходе, как недавно сообщили в СМИ. По информации Sport, у «Барселоны» уже есть долгосрочный план: в клубе хотели бы удержать Хави до 2025 года, а затем попробовать пригласить Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Луиса Энрике («ПСЖ») или Микеля Артету («Арсенал») – действующие контракты всех трёх специалистов истекают в 2025 году. Всех троих также связывает «барселонское» прошлое и приверженность «барселонскому ДНК» в тренерском подходе.

Трудовое соглашение Хави тоже рассчитано до 2025 года. В январе рулевой объявил, что покинет пост по окончании текущего сезона.

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