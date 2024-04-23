Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пересмотрел свои планы на ближайшее будущее.

Хорватский ветеран склонялся к уходу из клуба, так как был недоволен потерей постоянного места в стартовом составе, однако недавно испанские СМИ сообщили о готовности хавбека продлить контракт и провести в «Реале» ещё один сезон. По данным Marca, дело в том, что Лука пересмотрел свой взгляд на ситуацию: он осознал, что вовсе не обязательно играть в каждом матче, чтобы оставаться важным для команды. 38-летний футболист снова чувствует себя полезным и ждёт решения руководства «Реала».

В настоящий момент «королевский клуб» не ведёт переговоры с Модричем, но уже в скором времени обсуждения могут стартовать.