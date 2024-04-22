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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» дожала «Мальорку» и оставила соперника у зоны вылета

22 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать
Севилья
2:1
Мальорка
окончен

32-й тур чемпионата Испании завершился матчем аутсайдеров, «Севильи» и «Мальорки». Ведат Мурики едва не открыл счет в середине первого тайма, но вратарь выручил, и Серхио Рамос ему помог. Лучший момент у соперника был на 44-й минуте, когда в контратаке Исаак Ромеро завершал, но и здесь сейв голкипера. После часа игры был открыт счет, Сусо навесил, и Юссеф Эн-Несири головой переправил мяч в цель. Вскоре автор гола сделал голевую передачу на Ромеро, и тот при помощи рикошета удвоил счет. Перед финальным свистком Серхи Дардер набросил мяч, и Абдон Пратс забил гол престижа - 2:1.

«Севилья» с 37 очками делит 12-е место и практически обезопасила себя от вылета. Соперник - нет, он делит четвертое место с конца и на шесть очков опережает тройку неудачников.

Протокол игры  
Севилья2:1Мальорка
(1:0) Эн-Несири Юссеф61'  
(2:0) Берналь Исаак Ромеро75' (2:1) Пратс Абдон 90'
Нюланд ЭрьянБаде ЛуакРамос СерхиоГудель Неманья 81' (Акунья Маркос ( 81') Навас Хесус 90' (Ламела Эрик ( 90') Окампос ЛукасСумаре БубакариАгум Люсьен 46' (Сусо Хесус ( 46') Торрес ОливерБерналь Исаак Ромеро 81' (Лукебакио Доди ( 81') Эн-Несири Юссеф 90' (Хуанлу Санчес ( 90')
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиМежбри ХаннибалФлорес АльбертоМаркан МаркосВелиз АлехоХордан Хоан
Райкович ПредрагВальент Мартин 71' (Санчес Антонио ( 71') Раильо АнтониоКопете Хосе  73'Маффео ПаблоКоста ХаумеРодригес Даниэль I 71' (Дардер Серхи ( 71') Маскарель Омар 71' (Ману Морланес ( 71') Саму Кошта  21'Радоньич Неманья 60' (Ларин Кайл ( 60') Мурики Ведат 83' (Пратс Абдон ( 83')
Запасные: Лато ТониВидаль НачоГонсалес ДжованниГрейф ДоминикНастасич МатияВан дер Хейден СибеЛьябрес Хавьер
22 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Севилья

Новости по матчу

22 Апреля
03:27
Актуальный прогноз и ставка на матч Севилья – Мальорка чемпионата Испании – 22 апреля 2024
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