«Севилья» дожала «Мальорку» и оставила соперника у зоны вылета

32-й тур чемпионата Испании завершился матчем аутсайдеров, «Севильи» и «Мальорки». Ведат Мурики едва не открыл счет в середине первого тайма, но вратарь выручил, и Серхио Рамос ему помог. Лучший момент у соперника был на 44-й минуте, когда в контратаке Исаак Ромеро завершал, но и здесь сейв голкипера. После часа игры был открыт счет, Сусо навесил, и Юссеф Эн-Несири головой переправил мяч в цель. Вскоре автор гола сделал голевую передачу на Ромеро, и тот при помощи рикошета удвоил счет. Перед финальным свистком Серхи Дардер набросил мяч, и Абдон Пратс забил гол престижа - 2:1.

«Севилья» с 37 очками делит 12-е место и практически обезопасила себя от вылета. Соперник - нет, он делит четвертое место с конца и на шесть очков опережает тройку неудачников.