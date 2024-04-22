Беллингем: «Переход в «Реал» – лучшее решение в жизни»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что считает переход в клуб своим лучшим решением из когда-либо принятых.

Англичанин перебрался в ряды «сливочных» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии». Хавбек был целью многих грандов европейского футбола, включая «Манчестер Сити», однако «Реалу» удалось обойти всех конкурентов.

«Подписание контракта с «Реалом» – лучшее решение, которое я когда-либо принимал, – заявил Беллингем, которого цитирует Madrid Xtra. – Позади сумасшедшая неделя, я устал. Это были безумные дни. Хочу выиграть как можно больше трофеев с «Реалом» и сборной Англии», – сказал 20-летний игрок.

Гол Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в воскресном «эль класико» (3:2).