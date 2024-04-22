Араухо: «Гюндоган извинился»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался на тему своих отношений с Илкаем Гюндоганом.

Как известно, после вылета из Лиги чемпионов Гюндоган публично упрекнул Араухо, получившего в ответной игре с «ПСЖ» красную карточку.

«С Гюндоганом всё прояснялось. Я говорил с ним, он извинился. Всё хорошо. Для нас эта неделя получилась грустной, но я силён морально. Я много работаю, поэтому и попал в этот клуб. Все знают, что меня нельзя упрекать за самоотдачу», - цитирует Араухо BarcaBlaugranes.

Напомним, что в воскресенье «Барселона» проиграла «Реалу» на выезде со счётом 2:3.

Араухо – об упрёке Гюндогана: Я лучше промолчу