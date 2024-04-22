Раскрыты слова ВАР главному арбитру в спорном моменте матча «Реал» - «Барселона»

В воскресенье «Реал» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 3:2. Каталонцы остались недовольны судейством. Так, они считают, что в первом тайме при счёте 1:1 мяч пересёк линию ворот «сливочных».

В Испании были обнародованы переговоры между судьями во время «эль класико». В программе El Partidazo de COPE были раскрыты слова ВАР главному рефери в той спорной ситуации у ворот «Реала».

«У нас нет доказательств того, что мяч пересёк линию ворот, возобновите игру ударом с углового», - сказал видеоассистент.

Стоит сказать, что в чемпионате Испании нет системы фиксации взятия ворот.

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