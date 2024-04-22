Суперкомпьютер почти не верит, что «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» не вылетят в Сегунду

Суперкомпьютер Opta практически не верит, что три главных аутсайдера испанской Примеры в лице «Кадиса», «Гранады» и «Альмерии» смогут избежать понижения в классе.

Так, главным кандидатом на последнее, 20 место является «Альмерия» - 79% вероятности. Шансов занять 19 место больше у «Гранады» - 77%. Также машина считает, что «Кадис» вряд ли поднимется выше своего 18 места – 89% на такой исход.

Напомним, что на данный момент 18 место с 25 очками занимает «Кадис», 19 место – «Гранада» с 18 баллами, а 20 место – «Альмерия» с 14 баллами. До конца сезона – шесть туров, у команды с 17 места, «Сельты» 31 балл. Математически уже в следующем туре «Альмерия» может как минимум на год попрощаться с Примерой.

Ранее суперкомпьютер дал информацию по верхним местам таблицы, там всё также очевидно.