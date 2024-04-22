Суперкомпьютер: «Реал» практически полностью обеспечил себе чемпионство

Суперкомпьютер Opta порассуждал об итогах борьбы за чемпионство в текущем сезоне испанской Примеры, если её на данный момент можно назвать борьбой.

Так, судя по таблице, шансы на то, что мадридский «Реал» упустит чемпионский титул составляют менее одной десятой доли процента. «Барселона» же со второго места вряд ли упустит второе место, считает машина, давая ей 76,6% вероятности на серебро лиги.

Больше всего шансов на третье место – у «Жироны», 67,4%, а на четвёртое – у мадридского «Атлетико», почти 68,8%.

Вечером воскресенья «Реал» в «эль класико» обыграл «Барселону» дома и оторвался на 11 очков от «сине-гранатовых».

«Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом»