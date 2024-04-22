«Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом»

В воскресенье вечером «Барселона» проиграла в гостях у «Реала» со счётом 2:3. Команда Хави дважды выходила вперёд, но «сливочные» в обоих случаях быстро отыгрывались, а в концовке забили победный гол.

Представители «Барселоны» после «эль класико» были недовольны судейством. Так, «сине-гранатовые» уверены, что при счёте 1:1 в одном из моментов мяч пересёк линию ворот «Реала». Каталонцы даже готовы потребовать переигровки матча, о чём заявил президент клуба Жоан Лапорта.

«Если подтвердится, что гол был, мы пойдём дальше и не исключаем, что можем потребовать переигровки матча, как это уже произошло в европейском матче из-за ошибки ВАР», - сказал Лапорта.

Стоит сказать, что ни один из повторов не даёт понять, что мяч точно пересёк линию ворот. Бывали случаи, когда по видео кажется, что гол точно был, но система фиксации взятия ворот показывает, что часть проекции мяча зацепляла линию. К сожалению, в чемпионате Испании такой системы нет.

После поражения от «Реала» «Барселона» отстаёт от лидирующих в Ла Лиге мадридцев на 11 очков.

Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи