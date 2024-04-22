Рауль: Неуместно сравнивать Беллингема с Зиданом

Бывший нападающий «Реала» Рауль высказался о сравнении полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом.

— Я думаю, что эти сравнения неуместны. Зидан – легенда, но у Беллингема есть все, чтобы войти в историю, — приводит слова Рауля The Athletic.

Напомним, 20-летний Беллингем выступает за «Реал» с прошлого лета. В текущем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и записал на свой счет десять ассистов.

Трудовой договор Беллингема с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 180 миллионов евро.