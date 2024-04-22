Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рауль: Неуместно сравнивать Беллингема с Зиданом

22 Апреля 2024 • 15:37 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
26.04 22:00

Бывший нападающий «Реала» Рауль высказался о сравнении полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом.

— Я думаю, что эти сравнения неуместны. Зидан – легенда, но у Беллингема есть все, чтобы войти в историю, — приводит слова Рауля The Athletic.

Напомним, 20-летний Беллингем выступает за «Реал» с прошлого лета. В текущем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и записал на свой счет десять ассистов.

Трудовой договор Беллингема с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 180 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Зинедин Зидан Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Апреля
15:03
Стало известно, хочет ли Модрич остаться в «Реале»
12:27
Васкес: «Надеюсь, де ла Фуэнте наблюдал за эль класико и всё ещё помнит меня»
12:15
Васкес высказался о своём будущем в «Реале»
10:47
Журналист Хота: «Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.04.24 в 22:00
Севилья Севилья
Мальорка Мальорка
1.88 3.25 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
15:37 · Испания. Ла Лига
Рауль: Неуместно сравнивать Беллингема с Зиданом
15:16 · Испания. Ла Лига
«Пенальти не было»: Пике оценил судейство в «эль класико» 6
15:03 · Испания. Ла Лига
Стало известно, хочет ли Модрич остаться в «Реале» слухи
14:41 · Испания. Ла Лига
Васкес ждёт предложения от «Реала»
14:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не собирается удовлетворять требования Хави
14:32 · Испания. Ла Лига
Для де Йонга сезон завершён 1 слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 1
13:09 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
13:02 · Испания. Ла Лига
Хави открыт к тому, чтобы остаться в «Барселоне» 4
12:27 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Надеюсь, де ла Фуэнте наблюдал за эль класико и всё ещё помнит меня»
12:15 · Испания. Ла Лига
Васкес высказался о своём будущем в «Реале»
12:06 · Испания. Ла Лига
Хави - о Ямале: «Это настоящее и будущее «Барселоны»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Цель «Реала» может перейти в клуб АПЛ
10:58 · Испания. Ла Лига
Журналист Хуанмарти – о Винисиусе: «Сложно быть более отвратительным»
10:47 · Испания. Ла Лига
Журналист Хота: «Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги» 5
Все новости
Рекомендуем