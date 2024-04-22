«Пенальти не было»: Пике оценил судейство в «эль класико»

В воскресенье вечером «Барселона» проиграла в гостях у «Реала» со счётом 2:3. После игры каталонцы были недовольны судейством. Своим мнением по поводу ситуации поделился экс-игрок «сине-гранатовых» - Херард Пике.

«Я всегда стараюсь быть максимально объективным. Пенальти не было, потому что Васкес сам искал контакт – он ставил ногу так, чтобы получить контакт с Кубарси.

Что касается незасчитанного гола, то по имеющимся кадрам сказать очень сложно. Но мне кажется, что там был гол. Хотя бы на палке, которая держит сетку, должна быть камера, чтобы можно было увидеть изображение», - сказал Пике во время эфира на Twitch.

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