Хорватский полузащитник Лука Модрич не хочет покидать мадридский «Реал» предстоящим летом.

Как стало известно Diario AS, 38-летний футболист собирается остаться в стане «сливочных» еще на один сезон, несмотря на небольшое количество игрового времени.

В текущем сезоне Модрич появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека восемь миллионов евро.

После 32 туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 81 очко.