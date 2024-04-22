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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, хочет ли Модрич остаться в «Реале» слухи

22 Апреля 2024 • 15:03 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
26.04 22:00

Хорватский полузащитник Лука Модрич не хочет покидать мадридский «Реал» предстоящим летом.

Как стало известно Diario AS, 38-летний футболист собирается остаться в стане «сливочных» еще на один сезон, несмотря на небольшое количество игрового времени.

В текущем сезоне Модрич появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека восемь миллионов евро.

После 32 туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 81 очко.

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