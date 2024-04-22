Васкес ждёт предложения от «Реала»

В последних матчах Лукас Васкес показал, что он в полном порядке. Футболист, способный действовать по всему правому флангу, внёс ключевой вклад в победу «Реала» над «Барселоной» в «эль класико» (3:2).

Действующий контракт Васкеса рассчитан до конца июня, и пока что «Реал» не вступал в переговоры о продлении соглашения. При этом 32-летний Лукас хочет остаться в «Реале» и ждёт от клуба предложения. Об этом рассказывает TodoFichajes.

Всего за «Реал» Лукас Васкес провёл 343 матча, в которых записал на свой счёт 35 голов и 63 голевых паса на партнёров.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Васкеса в 5 миллионов евро.