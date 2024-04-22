«Барселона» не собирается удовлетворять требования Хави

Каталонская «Барселона» не собирается удовлетворять требования главного тренера Хави Эрнандеса, который выразил готовность остаться только при условии солидных инвестиций в летнее трансферное окно.

Как сообщает Relevo, если Хави хочет остаться, он должен адаптироваться к ситуации, в которой команда находится в настоящий момент. Руководство не может тратить большие деньги, ведь иначе могут прийти последствия в виде санкций.

Напомним, Хави в конце января объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Тем не менее, в последние недели ходили слухи о том, что Эрнандес может передумать и продолжить работу во главе «сине-гранатовых» в следующем сезоне.