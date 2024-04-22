Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не сможет помочь своей команде до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По информации источника, у нидерландца диагностировано растяжение связок второй степени.

Напомним, 26-летний де Йонг получил повреждение в минувшем матче чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

В нынешнем сезоне хавбек появился на поле в 30 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

По итогам 32 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 70 очков.

29 апреля «Барселона» сыграет дома с «Валенсией». Встреча 33-го тура должна будет стартовать в 22:00 по мск.