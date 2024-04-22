Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры

Нападающий мадридского «Реала» Родриго ответил на вопрос о своем будущем в «королевском» клубе.

«Я очень сильно люблю эту команду. Надеюсь остаться здесь навсегда. Карло Анчелотти? Он для меня как отец», - передает слова бразильского форварда инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний бразилец защищает цвета «королевского» клуба с лета 2018 года. Срок действующего контракта Родриго с мадридцами истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразилец провел 31 встречу. Родриго забил десять голов и отдал пять результативных передач.