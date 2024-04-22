Хави открыт к тому, чтобы остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес открыт к тому, чтобы остаться в каталонском клубе, несмотря на своё заявление об уходе по окончании сезона. Как сообщают журналиста Роджер Торелло и Ферран Мартинес, специалист готов остаться на своём посту, но для этого он должен получить определённые гарантии от руководства.

Хави будет просить от президента Жоана Лапорта качественное усиление состава в летнее трансферное окно. Если просьба Эрнандеса будет удовлетворена, тренер останется на своём посту.

Напомним, после вчерашнего поражения в эль класико «Барселона» отстаёт от первого места в Ла Лиге на 11 очков.