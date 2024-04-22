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Чемпионат Испании. Ла Лига

Васкес: «Надеюсь, де ла Фуэнте наблюдал за эль класико и всё ещё помнит меня»

22 Апреля 2024 • 12:27 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
26.04 22:00

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес всё ещё надеется попасть в итоговую заявку сборной Испании на чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом в Германии.

«Надеюсь, де ла Фуэнте наблюдал за эль класико и всё ещё помнит меня. Я мечтаю поехать на чемпионат Европы со сборной Испании», – цитирует Васкеса журналист Фернандо Бургос.

Вчера Васкес отметился голом, результативной передачей и заработанным пенальти в эль класико против «Барселоны». В последний раз Лукас вызывался в сборную Испании ещё в 2018 году, когда принимал участие на чемпионате мира в России. Всего за свою карьеру фуллбек провёл 9 матчей за «красную фурию».

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