Васкес: «Надеюсь, де ла Фуэнте наблюдал за эль класико и всё ещё помнит меня»

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес всё ещё надеется попасть в итоговую заявку сборной Испании на чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом в Германии.

«Надеюсь, де ла Фуэнте наблюдал за эль класико и всё ещё помнит меня. Я мечтаю поехать на чемпионат Европы со сборной Испании», – цитирует Васкеса журналист Фернандо Бургос.

Вчера Васкес отметился голом, результативной передачей и заработанным пенальти в эль класико против «Барселоны». В последний раз Лукас вызывался в сборную Испании ещё в 2018 году, когда принимал участие на чемпионате мира в России. Всего за свою карьеру фуллбек провёл 9 матчей за «красную фурию».