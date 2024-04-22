Васкес высказался о своём будущем в «Реале»

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о своём будущем в команде Карло Анчелотти. Напомним, у футболиста летом истекает контракт с «королевским клубом».

«Мне нравится играть за мадридский «Реал», я словно живу в мечте. Моё будущее? Я об этом пока ничего не знаю. Я полностью сфокусирован на оставшейся части сезона», – цитирует Васкеса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Лукас вчера отметился голом, ассистом и заработанным пенальти в эль класико против «Барселоны». Футболист помог «королевскому клубу» одержать волевую победу 3:2 и увеличить свой отрыв в чемпионской гонке до 10 очков.