Хави - о Ямале: «Это настоящее и будущее «Барселоны»

«Мы не собираемся сравнивать Ламина с Лео Месси. Ямаль – совершенно другой футболист. Его очень тяжело остановить в игре один на один. Он стягивает на себя нескольких игроков соперника. Этот парень – настоящее и будущее «Барселоны», - передает слова специалиста газета Marca.