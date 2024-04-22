Хави - о Ямале: «Это настоящее и будущее «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего команды Ламина Ямаля.
«Мы не собираемся сравнивать Ламина с Лео Месси. Ямаль – совершенно другой футболист. Его очень тяжело остановить в игре один на один. Он стягивает на себя нескольких игроков соперника. Этот парень – настоящее и будущее «Барселоны», - передает слова специалиста газета Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 16-летний нападающий сыграл 31 поединок. На счету Ямаля четыре забитых мяча и три результативные передачи. За первую команду Ламин выступает с лета 2023 года, срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года.
Бан пользователя