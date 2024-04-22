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Журналист Хуанмарти – о Винисиусе: «Сложно быть более отвратительным»

22 Апреля 2024 • 10:58 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Журналист Тони Хуанмарти прокомментировал поведение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора после победы 3:2 над «Барселоной» в Ла Лиге.

Бразилец увидел запись в социальных сетях с фотографией Фермина Лопеса, который на снимке праздновал второй гол «Барселоны» в стиле Джуда Беллингема. Справа от Фермина был изображен сам англичанин, празднующий победный мяч. Запись была подписана: «Парень думал, что он Джуд Беллингем». Винисиус прокомментировал этот пост смеющимся эмодзи.

«Какой позор. Теперь он издевается над Фермином. Винисиус не умеет ни выигрывать, ни проигрывать. С такими темпами история скоро вновь обернётся против него. Сложно быть более отвратительным», – написал Хуанмарти в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Винисиус Жуниор Тони Хуанмарти ещё теги

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БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
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