Журналист Хуанмарти – о Винисиусе: «Сложно быть более отвратительным»

Журналист Тони Хуанмарти прокомментировал поведение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора после победы 3:2 над «Барселоной» в Ла Лиге.

Бразилец увидел запись в социальных сетях с фотографией Фермина Лопеса, который на снимке праздновал второй гол «Барселоны» в стиле Джуда Беллингема. Справа от Фермина был изображен сам англичанин, празднующий победный мяч. Запись была подписана: «Парень думал, что он Джуд Беллингем». Винисиус прокомментировал этот пост смеющимся эмодзи.

«Какой позор. Теперь он издевается над Фермином. Винисиус не умеет ни выигрывать, ни проигрывать. С такими темпами история скоро вновь обернётся против него. Сложно быть более отвратительным», – написал Хуанмарти в социальных сетях.