Журналист Хота: «Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги»

Журналист Хорди Хота высказался о матче между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», который вчера завершился победой «королевского клуба» со счётом 3:2. Напомним, Джуд Беллингем принёс победу своей команде голом в компенсированное время.

«Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги. По какому-то совпадению они назначили на матч судью, с которым у «Реала» хорошая статистика, а у «Барселоны» – наоборот. Арбитр не по делу назначил пенальти на Васкесе, не удалил Камавинга за фол последней надежды, а также не засчитал гол «Барселоны». С меня хватит», – сказал Хота в эфире El Chiringuito TV.