Беллингем вошёл в историю «эль класико»

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал», забил гол во вчерашнем поединке с каталонской «Барселоной». Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 3:2.

Стоит отметить, что англичанин стал первым игроком «сливочных» с 2007 года, которому удалось отметиться голом в своих двух первых матчах против «сине-гранатовых». Ранее подобное удавалось бывшему нападающему «королевского» клуба Руду ван Нистелрою.

Беллингем перешел в «Реал» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии». В текущем розыгрыше чемпионата Испании Джуд провел 25 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя ассистами.