Анчелотти назвал одного из героев матча с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление защитника Лукаса Васкеса во вчерашнем «эль класико». В прошедшем матче игрок забил гол и сделал результативный пас.
«Лукас очень важный футболист для нас. Я говорю это не из-за того, что он сделал в матче с «Барсой». Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших в мире. В этом матчей он сделал разницу», - передает слова итальянского специалиста AS.
Напомним, что встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой «королевского» клуба со счетом 3:2. После этого успеха «Реал» опережает «Барселону» на 11 баллов.
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