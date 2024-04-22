Анчелотти назвал одного из героев матча с «Барселоной»

«Лукас очень важный футболист для нас. Я говорю это не из-за того, что он сделал в матче с «Барсой». Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших в мире. В этом матчей он сделал разницу», - передает слова итальянского специалиста AS.