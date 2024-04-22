Хави в скором времени может передумать уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес всё ещё может остаться в команде, несмотря на два поражения подряд в важных матчах. Напомним, сперва каталонцы вылетели из Лиги чемпионов от «ПСЖ», а вчера проиграли мадридскому «Реалу» и почти лишились шансов на чемпионство в Ла Лиге.

По информации от Jijantes, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уже сегодня проведёт встречу с Хави с целью убедить тренера остаться. Эрнандес примет предложение президента, если получит гарантии качественного усиления в летнее трансферное окно.

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. С тех пор специалист помог клубу выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании.