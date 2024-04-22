Две легенды раскритиковали игру Канселу после матча с «Реалом»

Бывший нидерландский футболист Рональд де Бур высказался об игре защитника каталонской «Барселоны» Жоау Канселу во вчерашнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Реала». «Сине-гранатовые» уступили на выезде со счетом 2:3, пропустив решающий гол в добавленное время.
«Теперь я понял, почему Канселу не заиграл у Гвардиолы. Этот футболист играет в какую-то свою игру и думает, что главное – это то, как ты обращаешься с мячом. Но ты же защитник, черт возьми», - передает слова де Бура Barca Universal.
«Это безумие. Канселу 29 лет, а он до сих пор совершает одни и те же ошибки», - добавил легендарный Марко ван Бастен.
В текущем сезоне Ла Лиги Жоау провел 26 поединков, отметившись двумя голами и тремя ассистами.
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