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Чемпионат Испании. Ла Лига

Две легенды раскритиковали игру Канселу после матча с «Реалом»

22 Апреля 2024 • 09:29 Комментировать

Бывший нидерландский футболист Рональд де Бур высказался об игре защитника каталонской «Барселоны» Жоау Канселу во вчерашнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Реала». «Сине-гранатовые» уступили на выезде со счетом 2:3, пропустив решающий гол в добавленное время.

«Теперь я понял, почему Канселу не заиграл у Гвардиолы. Этот футболист играет в какую-то свою игру и думает, что главное – это то, как ты обращаешься с мячом. Но ты же защитник, черт возьми», - передает слова де Бура Barca Universal.

«Это безумие. Канселу 29 лет, а он до сих пор совершает одни и те же ошибки», - добавил легендарный Марко ван Бастен.

В текущем сезоне Ла Лиги Жоау провел 26 поединков, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

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Барселона Марко Ван Бастен Франк Де Бур Жоау Канселу ещё теги
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