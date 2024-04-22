Араухо высказался после поражения «Реалу»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о вчерашнем поражении от мадридского «Реала» (2:3) в матче чемпионата Испании.
«Нельзя использовать работу судей в качестве оправдания. Мы допустили ошибки и снова проиграли. Нам нужно продолжать бороться и занять второе место.
Ла Лига – один из сильнейших чемпионатов мира. Отсутствие здесь системы определения гола – это странно», - передает слова уругвайского футболист Barca Universal.
После вчерашнего фиаско «Барселона» с 70 баллами продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» набрал 81 очко и уверенно лидирует.
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