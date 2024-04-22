Араухо высказался после поражения «Реалу»

«Нельзя использовать работу судей в качестве оправдания. Мы допустили ошибки и снова проиграли. Нам нужно продолжать бороться и занять второе место.

Ла Лига – один из сильнейших чемпионатов мира. Отсутствие здесь системы определения гола – это странно», - передает слова уругвайского футболист Barca Universal.