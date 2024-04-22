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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус побил достижение легендарного Роналдо

22 Апреля 2024 • 08:55 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился забитым мячом во вчерашнем матче с «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Этот гол стал для форварда седьмым в «эль класико». Винисиус вышел на первое место по этому показателю среди бразильцев в принципиальных матчах команд. Жуниор обогнал Роналдо и Эванисто де Маседо, в активе которых по шесть забитых мячей.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. После этого успеха мадридский гранд набрал 81 очко и опережает ближайшего конкурента на 11 баллов.

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Реал Мадрид Роналдо Барселона Винисиус Жуниор ещё теги
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08:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус побил достижение легендарного Роналдо
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