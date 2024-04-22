Хави оценил игру «Барселоны» после поражения «Реалу»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о гостевом поражении от мадридского «Реала» в поединке 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «королевского» клуба.
«Я ощутил разный спектр эмоций во время этого поединка. Были спорные судейские решения. Сейчас команда играет отлично, несмотря на то, что мы переживаем не лучшие времена», - рассказал Эрнандес во время пресс-конференции.
После поражения на «Сантьяго Бернабеу» каталонский гранд набрал 70 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на 11 очков.
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