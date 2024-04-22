Тренер «Жироны» Мичел: «Будем продолжать сражаться за свою мечту»

Главный тренер сенсационной «Жироны» Мичел пообщался с представителями СМИ после крупной победы над «Кадисом» (4:1) в поединке 32-го тура чемпионата Испании. Благодаря этому успеху команда гарантировала себе выход в еврокубки.

«Мы не намерены останавливаться. Будем продолжать сражаться за свою мечту – хотим попасть в Лигу чемпионов», - передает слова специалиста El Chiringuito TV.

За шесть туров до завершения нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Жирона» набрала 68 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Стоит отметить, что эта команда впервые в своей истории пробилась в еврокубки.