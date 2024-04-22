Васкес высказался о победе над «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился эмоциями после домашней победы над каталонской «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 3:2.
«Это был зрелищный поединок. Мы провели отличный матч, отдали все силы ради этого результата. Эта победа приблизила нас к чемпионскому титулу. Команда проводит хороший сезон, мы на правильном пути. Нам нужно его успешно завершить», - передает слова Васкеса AS.
Напомним, что после этого успеха «Реал» набрал 81 очко. Подопечные Карло Анчелотти уверенно лидируют, опережая идущую второй «Барселону» на 11 баллов.
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