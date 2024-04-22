Васкес высказался о победе над «Барселоной»

«Это был зрелищный поединок. Мы провели отличный матч, отдали все силы ради этого результата. Эта победа приблизила нас к чемпионскому титулу. Команда проводит хороший сезон, мы на правильном пути. Нам нужно его успешно завершить», - передает слова Васкеса AS.