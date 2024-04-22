Анчелотти оценил шансы «Реала» на титул после победы над «Барселоной»

«Чемпионский титул стал для нас намного ближе. Нам нужно продолжать работать. Победа над «Барсой» очень важна. Теперь нам нужно немного отдохнуть, ведь неделя получилась очень тяжелой для команды», - передает слова итальянского специалиста AS.