Анчелотти оценил шансы «Реала» на титул после победы над «Барселоной»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном чемпионстве в Ла Лиге после победы над каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура чемпионата страны.
«Чемпионский титул стал для нас намного ближе. Нам нужно продолжать работать. Победа над «Барсой» очень важна. Теперь нам нужно немного отдохнуть, ведь неделя получилась очень тяжелой для команды», - передает слова итальянского специалиста AS.
Напомним, что «королевский» клуб одержал волевую победу над «сине-гранатовыми» со счетом 3:2. После этого успеха «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на 11 баллов.
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