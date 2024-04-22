​Кубарси и Ямаль получили специальные призы от Ла Лиги

Две юные звезды каталонской «Барселоны», Ламин Ямаль и Пау Кубарси, были удостоены наград от Ла Лиги, став лучшими выпускниками академии за последние годы. Кубарси был признан лучшим молодым игроком испанского чемпионата в марте, в то время как Ямаль получил приз за лучший гол в марте.

Так что «Барсе», несмотря на текущие сложности, есть на кого положиться в будущем. В конце концов, и Лионель Месси в её составе появился в тот период, когда «Барселона» только начала выходить из затяжного кризиса, отмеченного двойной «вангальщиной» и шестилетним полным отсутствием каких-либо трофеев.