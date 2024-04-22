Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству

Представители «Барселоны», в частности главный тренер Хави, остались недовольны судейством после поражения от «Реала» со счётом 2:3. Каталонцы уверены, что в первом тайме при счёте 1:1 мяч пересёк линию ворот «сливочных» в одном из моментов. При этом судья мог полагаться только на глаз и на камеры ВАР – системы фиксации гола в Испании нет.

Своим мнением по поводу этого момента поделился главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Я считаю, что там гола не было. Потому что нет ни одного чёткого изображения, показывающего, что мяч точно полностью пересёк линию ворот», - сказал Анчелотти после игры.

После победы над «Барселоной» «Реал» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков.

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