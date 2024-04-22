Анчелотти объяснил гнев Винисиуса

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти объяснил гневную реакцию звёздного форварда команды Винисиуса Жуниора в «эль класико».

«Ему не понравилась замена, он говорил, что хочет продолжать игру. Но силы, которые затратили игроки, особенно нападающие, были огромными, особенно если принять во внимание прошлую игру. Мы просим нападающих защищаться и работать на команду, после чего они набирают максимальную скорость и затрачивают много энергии. Я понимаю, что Вини хотел продолжить, но нам нужны были свежие силы», - цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» обыграл «Барселону» со счётом 3:2, Винисиус Жуниор был заменён на 82-й минуте встречи.