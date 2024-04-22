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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной»

22 Апреля 2024 • 01:18 Комментировать
Реал Мадрид
3:2
Барселона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после волевой победы над «Барселоной» со счётом 3:2.

«Мы смогли хорошо справиться с ситуациями, нам пришлось дважды переворачивать матч. Мы смогли сделать это на последних каплях энергии от этой незабываемой недели, мы смогли победить.

За неделю мы провели две игры, где требования были высоки. Теперь у нас хорошие возможности перед финальным отрезком сезона. Думаю, мы сможем добиться чего-то позитивного в этом сезоне. Чемпионство намного ближе», - цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» в Ла Лиге до 11 очков.

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