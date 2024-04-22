​Кристенсен забил 300-й гол «Барселоны» в «эль класико»

В центральном матче очередного тура испанского чемпионата, да и футбольного уик-энда в целом, «Реал» обыграл «Барселону», хотя и проигрывал по ходу матча, причём дважды.

Первым мадридцев огорчил датский защитник Андреас Кристенсен, который стал первым представителем своей страны в нынешнем веке, отличившимся в главном матче испанского чемпионата. Но не только - его гол стал юбилейным, трёхсотым для «Барселоны» в истории противостояния с мадридским «Реалом».

Маленькое утешение после поражения, которое, скорее всего, лишило «Барселону» последних надежд заполучить хоть какой-то трофей в нынешнем сезоне.