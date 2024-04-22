Хави признал: «Реал» - чемпион

Главный тренер «Барселоны» Хави досрочно признал поражение своей команды в борьбе за титул чемпиона Испании. В воскресенье «сине-гранатовые» проиграли в гостях у «Реала» со счётом 2:3, хотя по ходу «эль класико» дважды выходили вперёд.

Теперь «Барселона» отстаёт от лидирующего «Реала» на 11 очков. В теории каталонцы могут догнать соперника, но поверить в это трудно.

«У нас теперь есть цель – продолжать борьбу за второе место. Я горжусь своей командой. По такой игре мы должны были выиграть, но бывают ситуации, которые нельзя контролировать», - сказал Хави на пресс-конференции.

Следующий матч «Барселона» проведёт 29 апреля – против «Валенсии» дома.

Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи